Oturarak çalışmanın yol açtığı hastalıklar

Sağlık Bakanlığı’nın katkıları ile hazırlanan, Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu "Doktor Geldi" hafta içi her gün 12:45'te ekrana geliyor.

TRT1'de bugün 12:45'te yayınlanan bölümde Dr. Yerebakan vatandaşların sorularına yanıt verdi.

"HARAKETSİZLİK ANİ ÖLÜM BİLE GETİREBİLİR"

Stüdyodaki seyircinin çocuğunun "sabaha kadar bilgisayar başında oyun oynaması"ndan şikayet etmesi üzerine ele alınan konuda Dr. Yerebakan hareketsizliğin "Derin Ven Trambozu" denilen derin toplardamar içinde kan pıhtısı oluşmasına yol açtığını ve bu pıhtının bir kısmı koparak kan içerisinde dolaşmaya başlayabileceğini ve bunun da kalp krizi, felç, ani ölüm gibi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Uzun süre bilgisayar başında oturmak hangi hastalığa neden olur- VİDEO