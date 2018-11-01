ÖTV düzenlemesiyle beyaz eşyada yapılan indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimleri yapılacağına değinen Bakan Albayrak, indirimlerin bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Beyaz eşyada yapılan düzenlemeyle fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi eşyalarda yapılacak indirim en çok yeni evlenecek olanları meraklandırıyor.

Beyaz eşyada yüzde 6,7 olan ÖTV, bu düzenlemeyle yıl sonuna dek sıfırlanacak. Yani yıl sonuna kadar beyaz eşya alımında aceleci olmakta fayda var.

İNDİRİM MİKTARI

Peki yapılacak indirimlerin miktarı ne kadar? 2 bin liralık bir ürünün fiyatında 134 lira, 3 bin liralık üründe 201 lira, 4 bin liralık bir üründe 268 lira, 5 bin liralık bir üründe 335 lira ve 6 bin liralık bir üründe ise 402 lira indirim yapılacak.