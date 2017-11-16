Öykü Çelik: Serhan bana şiddet uygulamadı

Bir modacının defilesini izleyen Öykü Çelik, sevgilisi Serhan Adalı'dan şiddet gördüğü için ayrıldığı haberlerini yalanladı.

"CENTİLMEN BİRİ"

Oyuncu Öykü Çelik, ''Şiddet olayı falan yok, kıyısından bile geçen bir durum yaşamadım. Serhan gayet centilmen biri. Anlaşamadık ve ayrıldık. Bunun altında dram ya da aksiyon aramaya gerek yok.'' açıklamasını yaptı.

ARABADA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞLARDI

Öykü Çelik, Serhan Adalı ile geçen Ocak'ta aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel oyuncu Öykü Çelik'in Serhan Adalı ile arabada öpüşmesi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

EVLİLİK HABERİ BEKLERKEN AYRILDILAR

Serhan Adalı ve Öykü Çelik'in birlikteliklerine herkes evlenirler gözüyle bakıyordu. Birbirini her fırsatta öpüp koklayan çift geçen ay ayrılmıştı.