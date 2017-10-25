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Oyuncu Nebahat Çehre: Ben sinemaya küstüm

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, "Ben sinemaya küstüm. Eski sinemacıyım bir türlü film teklifi gelmedi bana." dedi.

25.10.2017 - 15:58
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Oyuncu Nebahat Çehre, düzenlenen bir organizasyonda, hayata karşı duruşu, bakış açısı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine bir konuşma yaptı.

Oyuncu Nebahat Çehre: Ben sinemaya küstüm

"YAYINDAN KALKAN BİR DİZİ YAPMAK İSTEMİYORUM"

Kendisine birçok dizi projesinin teklif edildiğini ve 2 yıldır değerlendirme yaptığını belirten Çehre, "(Yayından) kalkan bir dizi yapmak istemiyorum. Bugüne kadar şansım vardı. 3 dizi çok güzel geldi. Yine böyle bir proje yakalarsam ben de oynamak istiyorum ve özledim." diye konuştu.

"SİNEMAYA KÜSTÜM"

Bir sinema filminde yer almak istemediğini dile getiren Çehre, "Ben sinemaya küstüm. Eski sinemacıyım bir türlü film teklifi gelmedi bana. Halbuki Yeşilçam dönemimde 27 tane sinema filmim var ve gelmeyince teklif, 'artık istemiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

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