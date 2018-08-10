Öz güven için dişlerin tamamı gerekli

Dişleri olmayan kişilerin toplumda saygınlık kazanmada, insanlarla diyalog içine girmede, kadın-erkek ilişkileri gibi özel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaşayabildikleri ortaya çıktı. Diş eksikliğinin giderilmesi ile de hastanın estetik kaygılarında arınacağı ve anlaşılır şekilde konuşabileceği, rahatça gülebileceği için kaybettiği öz güvenini kazanacağı belirtildi.

AMERİKA ORGAN EKSİKLİĞİ OLARAK GÖRÜYOR

Uzmanlar, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından diş eksikliğinin organ eksikliği olarak kabul gördüğünü, böylelikle en çok mücadele edilen hastalıklardan biri olduğunu aktarıyor. Güncel diş hekimliğinin amacı ise bu eksikliklerin oluşmasını engellemek ve mevcut eksikliklerin multidisipliner yöntemlerle giderilmesini sağlamak.

5 ANA MADDEDE BİRLEŞİYOR

Diş eksikliğinin hasta üzerinde oluşturduğu etkileri de beş ana maddede birleşiyor. Uzmanlar diş eksikliğinin insanlar üzerindeki etkilerini şu şekilde anlatıyor:

FONKSİYONEL ETKİLER

Sindirimin ağızdan başlaması nedeniyle dişlerdeki eksiklikler sindirimin aksamasına ve sistemdeki diğer organlara daha çok yük binmesine, kilo alımlarına, hazımsızlık-mide ağrısı gibi rahatsızlıklara, bazı bağırsak hastalıklarına neden oluyor.

ESTETİK ETKİLER

Son dönemde yapılan çalışmalara göre, kişilerin yeni bireylerle karşılaşması sırasında yüzünde en çok dikkat ettiği alanların başında ağız boşluğu yani dişler ve gözlerin geldiği belirtiliyor. Bu bağlamda dişler ve diş çevresi dokuların bir bütünlük ve ahenk içerisinde olması, kişilerin görsel estetiğinin de büyük bir parçasını oluşturuyor.

FONETİK ETKİ

Seslerin şekillenmesinde dişlerin rolü oldukça büyük. Dişlerin olmaması, seslerin doğru ve tam olarak çıkarılamamasına; dolayısıyla anlaşılabilir şekilde konuşamamaya sebep oluyor. Özellikle ön bölgedeki dişlerin kaybı estetik bozukluklarla birlikte bir takım seslerin çıkarılamamasına sebep olarak peltek konuşmaya, ifade güçlüğüne dolayısıyla öz güven eksikliği ve psikolojik bozukluklara sebebiyet verebiliyor.

PSİKOLOJİK ETKİ

Bu konu estetik ile yakın ilişkisi olan bir husus olarak ortaya çıkıyor. Dişleri olmayan kişilerin toplumda saygınlık kazanmada, insanlarla diyalog içine girmede, kadın-erkek ilişkileri gibi özel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaşayabildiği, diş eksikliğinin giderilmesi ile de estetik kaygılarından arınıp anlaşılır şekilde konuşabileceği, rahatça gülebileceği için kaybettiği öz güvenini kazanacağı ifade ediliyor.

DOKULARIN DEVAMLILIĞININ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Diş eksikliği tek veya çoklu oluşuna göre; kaybedildiği yaşa göre ve kaybın oluştuğu lokalizasyona göre farklı etkiler oluşturuyor. Günümüzde diş kaybının telafisinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri de dental implant uygulamaları. Dental implant tedavilerinin uygulanabilmesi için hastanın diş dizilimin düzgün olması, kemik yapısının uygun yükseklik ve kalınlıkta olması ve bazı anatomik yapılardan (burun tabanı, maxiller sinüsler, bazı damar ve sinirlerin ana kolları gibi) uzakta kalmasını sağlayacak yapıda olması gerekiyor. Örneğin erken yaşta diş kaybı olduğunda tek ya da çok sayıda olması açısından fark olmadan hem diş diziliminin bozulmasına hem de kemik kaybına sebebiyet veriyor. Bu faktörlerin hem implantsız klasik tedavi yöntemlerinde (total protez veya köprü protezi gibi) hem de implant uygulamalarını içeren tedavilerde olumsuz etkileri bulunuyor.