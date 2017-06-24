Özbekistan'da 2 ton uyuşturucu yakıldı

Özbekistan Milli Güvenlik Servisi (MHH) tarafından, başkent Taşkent yakınlarındaki bir metal fabrikasında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen imha işlemini, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla ülkede faaliyet gösteren bazı yabancı misyon şefleri ve Birleşmiş Milletler yetkilileri izledi.

MHH Basın Ofisi görevlisi Lola Yulçibayeva, imha işlemi öncesinde, söz konusu maddelerin uyuşturucu olduğunu gösteren bir analiz yaptı ve sonuçlarını tören alanında bulunanlara gösterdi. Daha sonra kamyonlardan indirilen uyuşturucu maddeler metal fabrikasındaki özel bir vincin kepçesine doldurularak metal fırınına atıldı.

Yulçibayeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, imha edilen toplam 2 ton uyuşturucunun 22 kilosunun eroin, bin 154 kilosunun afyon, 384 kilosunun esrar, 101 kilosunun haşhaş, kalan kısmının ise morfin ve diğer maddelerden oluştuğunu belirtti. Özbekistan yönetiminin bağımsızlığının ilk yıllarından beri uyuşturucuyla mücadeleye büyük önem verdiğini ifade eden Yulçibayeva, ilk olarak 1994 yılında 14 ton uyuşturucunun yakma yoluyla imha edildiğini, bugüne kadar imha edilen toplam miktarın ise 57 tonu aştığını söyledi.

Yulçibayeva, uyuşturucu üretiminde dünyada ilk sırada yer alan ülke olarak gösterilen Afganistan ile sınırda bulunmanın Özbekistan'ı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı "kuzey güzergah" olarak bilinen ve bu ülkeyle ortak sınırları bulunan Tacikistan ile Özbekistan üzerinden yasa dışı yollarla Rusya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor.