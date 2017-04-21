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Özcan Deniz, Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğendi

Özcan Deniz'in eski sevgilisi Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğenmesi dikkat çekti.

21.04.2017 - 09:57
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Fahriye Evcen, 2008’de flört etmeye başladığı Özcan Deniz’den Ağustos 2012’de ayrılmış, ‘Çalıkuşu’ dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit ile de 2014’te aşk yaşamaya başlamıştı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen FOTO GALERİ

FAHRİYE'NİN VİDEOSUNU BEĞENDİ

Geçen hafta bir marka için koleksiyon hazırlayan Fahriye Evcen, Instagram hesabında tanıtım videosunu paylaştı. Özcan Deniz de bu videoyu beğendi.

Özcan Deniz, Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğendi

 

BURAK ÖZÇİVİT AÇIKLADI: DÜĞÜN İSTANBUL'DA

Fahriye Evcen önceki akşam Burak Özivit ile Etiler’de bir lokantada yemek yedi. Çıkışta çiftin yanına iki kadın hayranı geldi.

"Sizleri çok seviyoruz, bir an önce evlenmeniz için dua ediyoruz." dedi. Burak Özçivit de "Düğünümüz İstanbul’da olacak, hazırlıklara başladık." karşılığını verdi.

Özcan Deniz, Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğendi

Özcan Deniz, Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğendi

Özcan Deniz, Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğendi

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