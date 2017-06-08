Özcan Deniz’in filmi mahkemelik oldu

Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz, 2011'de "Ya Sonra" adlı filmi çekmeye karar verdi. Başrollerini kardeşi Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın paylaştığı film için iki milyon lira bütçe ayrıldı. Filmin bütçesi için Hanifi Tekin'le anlaşan Deniz kardeşler, aldıkları para için sözleşme imzaladı.

SAHTE FATURA DÜZENLEDİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, film çekildiği sırada Maliye Bakanlığı Vergi Denetleme Kurulu'nca Ercan Deniz'in, sahte fatura düzenleyerek vergiden muaf olmaya çalıştığı tespit edildi. İhbarı sonrası Ercan Deniz hakkında savcılıkça adli soruşturma başlatıldı. İfade veren Ercan Deniz sahte olduğu iddia edilen belgelerin filme ait yapılan harcamaların fotokopisi olduğunu; belgelerin aslının ise filmin diğer ortağı tarafından açılan davada delil olarak saklandığını ileri sürdü. İstanbul Adliyesi Kaçakçılık Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma sonunda, Ercan Deniz hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan dava açıldı.

Beş yıla kadar hapsi istenen Deniz, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.