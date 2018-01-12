taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.984
USD
3,7803
EURO
4,5626
ALTIN
161,47
PETR
68,9700

Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Son KHK ile Bakanlar Kurulu kararıyla, Emniyet bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, "Özel Harekat Başkanlığı" oldu.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 10:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Terör örgütlerinin belini büken, şehirlerde terör olaylarını önleyen Polis Özel Harekât (PÖH), onurlandırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı artık bağımsız bir birim olarak çalışacak.

Kararın ardından EGM'nin internet sitesinde yer alan teşkilat şeması değiştirildi. Daha önce "Daire Başkanlıkları" listesinde olan Özel Harekat birimi artık "Özel Harekat Başkanlığı" yani "ana birim" olarak yerini aldı.

Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlginizi Çekebilir
Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı
Son zamlarla birlikte milletvekilleri diş sağlıklarını korumak için bütçeden daha fazla yardım alacak. Uygulama Meclis ile bağlantısı olan yaklaşık 13 bin kişiyi kapsıyor.
CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın
Hakan Şükür'ün mallarına el konuldu ancak eski milletvekili olarak hakları devam ediyor. Yaş ve hizmet yılı dolmadığı için emekli olmasa da sağlık harcamaları gibi her türlü hakka sahip.
697 sayılı KHK Resmi Gazete'de
697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. 1823 kişi ise göreve iade edildi.
Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

159
CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

103
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

39
1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

43
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

31
697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

31
İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest kaldı

İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest kaldı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM