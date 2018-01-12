Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Terör örgütlerinin belini büken, şehirlerde terör olaylarını önleyen Polis Özel Harekât (PÖH), onurlandırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı artık bağımsız bir birim olarak çalışacak.

Kararın ardından EGM'nin internet sitesinde yer alan teşkilat şeması değiştirildi. Daha önce "Daire Başkanlıkları" listesinde olan Özel Harekat birimi artık "Özel Harekat Başkanlığı" yani "ana birim" olarak yerini aldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."