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Özel Kuvvetler karargahında şehit Halisdemir keşfi

Darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin yargılandığı dava kapsamında ÖKK'daki keşif işlemi başladı.

14.04.2017 - 14:33
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ömer halisdemir

Darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin yargılandığı dava kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) karargahındaki ilk keşif işlemi gerçekleştirildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ HAZIR BULUNDU

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu başkanlığında üç kişilik bilirkişi heyetiyle yapılan keşif işlemi sırasında Albay Oğuz Tozak, Albay Mustafa Yılmaz Sayar, dönemin GATA Kurmay Başkanı Albay Muammer Alper ile Astsubay Kamil Aksoy da hazır bulundu.

İFADELER VE GÖRÜNTÜLER DOĞRULTUSUNDA YAPILIYOR

Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin yapılan keşif işlemi, 15 Temmuz gecesi Terzi ile Diyarbakır'dan Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına gelen askerlerin savunmaları, tanık beyanları ve olay yeri görüntüleri doğrultusunda yapılıyor.

18 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında alınan ara karar gereği, Gölbaşı Oğulbey'deki ÖKK karargahında keşif yapılması kararlaştırılmıştı.

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