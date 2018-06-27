taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6258
EURO
5,3942
ALTIN
186,84
PETR
76,3100

Özel okullar kayıt takvimi yayımlandı

Merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak özel okullar kayıt takvimini açıkladı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Özel okullar için birinci ön kayıt dönemi yarın başlıyor ve 1 Temmuz'a kadar sürecek. Serbest kayıt dönemi ise 6-11 Temmuz tarihleri arasında. Buna göre özel okullar taban puanlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz’a kadar birinci ön kayıtları alacak.

İKİNCİ ÖN KAYITLAR 4 TEMMUZ'DA

2 Temmuz’da birinci asil kesin kayıtlar, 3 Temmuz’da ise yedek listeden kesin kayıtlar yapılacak. İkinci ön kayıtlar 4 Temmuz’da başlayacak.

Özel okullar kayıt takvimi yayımlandı

ÖZEL OKUL KAYIT TAKVİMİ

Birinci ön kayıt dönemi: 27 Haziran-1 Temmuz saat 17.00
Birinci asil kesin kayıt dönemi: 2 Temmuz
Birinci yedek listeden kesin kayıtlar: 3 Temmuz
İkinci ön kayıt: 4 Temmuz
İkinci kesin asil ve yedek kayıt dönemi: 5 Temmuz
Serbest kayıt dönemi: 6-11 Temmuz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

163
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

184
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

78
Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

85
Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

16
Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

99
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM