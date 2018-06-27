Özel okullar kayıt takvimi yayımlandı

2018 Dünya Kupası'nda A,B,C ve D gruplarında maçlar bitti. Buna göre 4 son 16 turu eşleşmesi belli olurken, Messi ile Ronaldo'nun çeyrek finalde karşı karşıya gelme ihtimali belirdi.

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Olçum Başak, "Öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya çalıştım. Sınavda soğukkanlı oldum ve tüm soruları yaptım." dedi.

FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

Tarihte yaşanan bir trafik kazasında ölen ilk yayadan sonra mucitler, yeni bir çözümün tanıtımını yaptılar: yaya avcısı.

1 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

4 Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor Taşıma seçmenle miting yapan CHP, bu kez de Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için otobüsleri Ankara'ya sürdü.

5 Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki Afrin kahramanı İsmail Metin Temel Paşa'yı apoletlerini sökmekle tehdit eden Muharrem İnce'ye, Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı. Köylüler, 1 oyu İnce'ye verilen bir mesaj olarak yorumladı.

6 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.