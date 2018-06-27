Özel okullar kayıt takvimi yayımlandı

Özel okullar için birinci ön kayıt dönemi yarın başlıyor ve 1 Temmuz'a kadar sürecek. Serbest kayıt dönemi ise 6-11 Temmuz tarihleri arasında. Buna göre özel okullar taban puanlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz’a kadar birinci ön kayıtları alacak.
İKİNCİ ÖN KAYITLAR 4 TEMMUZ'DA
2 Temmuz’da birinci asil kesin kayıtlar, 3 Temmuz’da ise yedek listeden kesin kayıtlar yapılacak. İkinci ön kayıtlar 4 Temmuz’da başlayacak.
ÖZEL OKUL KAYIT TAKVİMİ
Birinci ön kayıt dönemi: 27 Haziran-1 Temmuz saat 17.00
Birinci asil kesin kayıt dönemi: 2 Temmuz
Birinci yedek listeden kesin kayıtlar: 3 Temmuz
İkinci ön kayıt: 4 Temmuz
İkinci kesin asil ve yedek kayıt dönemi: 5 Temmuz
Serbest kayıt dönemi: 6-11 Temmuz