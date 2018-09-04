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Özge Borak: Tüpü bıraktım

Tüplü dalışı bırakıp serbest dalışa başlayan Özge Borak, deneyimlerini paylaştı.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 12:51..
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Oyuncu Özge Borak tatili bitirip İstanbul'a döndü. Uzun yıllardır tüplü dalış yapan Özge Borak, bu kez serbest dalışa merak sardı.  Borak, deneyimlerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Özge Borak, fotoğrafların altına şu notu düştü:

"DENİZ AŞIĞIYIM"

"Döndüm ve şimdiden özledim, vallahi bak. Ertesi gün denize giremeyecek olmanın verdiği ağırlık ve ayağımın tozuyla çalışmaya başladım. Hayır bir de tüm yaz günlerce tatil yaptım, denizden çıkmadım, orası senin, burası benim, eş dost herkesle gezdim, tozdum. İnsan utanır bir şey söylemeye değil mi? Ama yok işte... Aslında her mevsimi severim derdim yok. Fakat bir deniz aşığı olarak diyorum ki, yaz başka arkadaş.

Özge Borak: Tüpü bıraktım

"İMKAN OLSA SU ALTINDA EV KURARDIM"

İmkanım olsa su altına ev kurardım. İmkan derken nefes alabilsek, üşümesek filan... ☺️ Mutluyum ben suda, yüzümden belli zaten. Gerçi altı, üstü fark etmez. Tüplü dalış yapalım, serbest dalış yapalım, öylesine yüzelim, maskeyle balıklara bakalım, tekneyle açılalım, deniz kenarında oturalım, hepsi muazzam bence. O yüzden her seferinde daha yok mu diyorum. Dün son kez öptüm mavisinden, vedalaştık. 'Seneye görüşürüz' dedim, 'Gitme' dedi. Sanırım öyle desin istedim... Çok özleyeceğim, çok.

Bilen bilir, senelerdir tüplü dalış sevdalısıyım. Ama bu sene serbest dalışa da ucundan kıyısından başladım diyebiliriz. Çok sevdim ve kesin devam edeceğim. İşte biz öyle yıllarca arkadaşlarla kendi kendimize fotoğraf çekmeye çalıştık hep ama ilk defa profesyonel bir gözle beraber çektik. Eline, emeğine sağlık güzel arkadaşım Mert Gökalp çok yaşa. Yazdığınla da utandırdın beni. Ve serbest dalış için beni çalıştıran, 'Yaparsın aslansın, kaplansın' diye yüreklendiren Hakan Özoğuz var ol, eksik olma. İkinize de bin minnet... Devamı gelsin... "

Özge Borak: Tüpü bıraktım

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