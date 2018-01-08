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Özge Özpirinçci adım adım takipte

Özge Özpirinçci, Phuket’e tatile giden sevgilisi Burak Yamantürk’ü takip ediyor.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 11:56..
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Özge Özpirinçci adım adım takipte

Yakın dostlar Murat Dalkılıç'la Burak Yamantürk, önceki gün soluğu Tayland'ın ünlü adası Phuket'te aldı.

Dizi çekimleri devam eden sevgililerini Türkiye'de bırakıp yurt dışına giden ikiliden Yamantürk'e, sevgilisi Özge Özpirinçci, şakayla karışık gözdağı verdi. Oyuncu, ikilinin uçağının rotasını flightradar uygulamasıyla takip etti.

"GÖZÜM ÜZERİNİZDE GENÇLER"

Güzel oyuncu, ekran görüntüsünü de Instagram'da paylaştı. "Gözüm üstünüzde gençler" notu düşen Özpirinçci, paylaşımına Yamantürk ile Dalkılıç'ı etiketlemeyi ihmal etmedi. Bu hareketiyle güldüren oyuncunun, 3 buçuk yıllık aşkını adım adım takip etmesi de "007 Özge Bond" esprisi yaptırdı.

Özge Özpirinçci adım adım takipte

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