Özge Özpirinçci Michael Jackson'a benzetildi

Yeni sezonun beklenen yapımlarından Kadın dizisinin tanıtım daveti dün akşam yapıldı. Kadın dizisinin davetinde dizinin başrol oyuncusu Özge Özprinçci, Michael Jackson’a benzetildi.

Daha önce de kemikli yüz hatları dolayısıyla Jackson'a benzetilen oyuncu, Cannes'da giydiği kıyafetle olay oldu.

İşte Özge Özpirinçci, hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar...

* Özge Özpirinçci bildiğin Michael Jackson olmuş...

* Abi adamlar Michael Jackson ile fotoğraf çektirmiş...

* Yazıyı okuyana kadar Michael Jackson sandım

* Ben zaten benzetiyordum, burada aynısı olmuş

* Çok benzemiş bir an Michael Jackson dirilmiş sandım

* Michael Jackson Cannes'da