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Özge Özpirinçci'den takipçisine kilo cevabı

Acilen kilo alması gerektiğini söyleyen takipçisine cevap veren Pirinçci, rol için bu kilonun uygun olduğunu söyledi.

26.06.2017 - 09:03
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Özge Özpirinçci, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

Pirinçci'nin Yasemin adlı bir takipçisi, söz konusu fotoğrafa, "Allah aşkına doğal olacağız diye bu kaşlarınızı böyle yapmak zorunda mısınız? Çok kötü duruyor ve acilen kilo alman lazım" yorumunu yaptı.

"GÜZELLİK GÖRECELİ BİR KAVRAM"

Takipçisinin bu sözlerine uzun bir metinle cevap veren Özpirinçci, "Güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kaşlarımı doğal bırakmak benim tercihim ve şu anda oynadığım role uygun modelin bu olduğunu düşünüyorum. 'Acilen kilo alman lazım' demişsiniz.

"BU ROL İÇİN BU KİLO UYGUN"

Fakat ben sağlıklı beslenen ve sporunu yapan bir insan olarak sanırım bu konuda sizin 'tavsiyeniz'dense kendi hislerimi dinlemeliyim ki ayrıca yine bu rol için bu kilonun uygun olduğunu düşünüyorum. Size iyi günler dilerim" ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinçci'den takipçisine kilo cevabı

Özge Özpirinçci'den takipçisine kilo cevabı

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