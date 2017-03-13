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Özge UIusoy: Güzel kadın mutluluğa yakındır

Bir televizyon programı için Samsun'a gelen ünlü manken Özge Ulusoy, güzel kadınların mutluluğa yakın olduğunu söyledi.

13.03.2017 - 15:01
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Özge UIusoy: Güzel kadın mutluluğa yakındır

Manken Özge Ulusoy, program kapsamında başvuran kadınlara estetik operasyonları yapacak olan bir plastik cerrahla ortak basın toplantısı düzenledi.

"GÜZEL KADIN MUTLULUĞA EN YAKIN KADINDIR"

Ulusoy, bir gazetecinin, "Güzel kadın mutlu kadın mıdır?" sorusu üzerine "Her zaman değil bence. Çok da dış görünüşle alakası yok ama 'Güzel kadın mutluluğa en yakın kadın' diyebiliriz. Sosyal hayatında da mutluysa, tabi her şey güzelliğe bağlı değil. Allah'ın yarattığı herkes güzel bunu her zaman söylüyoruz biz" diyerek yanıt verdi.

Özge UIusoy: Güzel kadın mutluluğa yakındır

Özge UIusoy: Güzel kadın mutluluğa yakındır

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