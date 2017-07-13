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Özge Ulusoy Ahu Yağtu’yu sildi

Özge Ulusoy, Ahu Yağtu’yu sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

13.07.2017 - 07:49
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’nun iş adamı Hacı Sabancı ile önceki akşam Emirgan’daki “Gizli Kalsın” isimli mekanda yakınlaştığı öne sürüldü. Ahu Yağtu bu iddiayı yalanlarken Özge Ulusoy’dan sürpriz bir hamle geldi. Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini 3 ay önce bitiren Ulusoy, arkadaşı Ahu Yağtu’yu artık sosyal medyada takip etmiyor.

"ENİŞTECİ KURBANI"

Ulusoy’a en büyük destek Demet Akalın’dan geldi. Akalın, Ulusoy’a Instastory’den “Başarı en güzel ilaçtır gülüm, daim olsun” dedi. Kısa bir süre sonra da “İnsanın aklı kadar edebi, edebi kadar ederi vardır... En yakın kız arkadaşlarımızdan birinin enişteci kurbanı olduğunu öğrendik” notuyla kafaları karıştırdı.

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