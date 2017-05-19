Hacı Sabancı ile ayrılığının ardından aşktaki önceliklerini anlatan ünlü manken Özge Ulusoy'un yaptığı açıklama "maddi durumu kötü olan insanları küçümsedi" yorumlarına neden oldu.

"FAKİRLERLE Mİ ÇIKSINLAR"

Dolu bir salona konuşan ve soruları yanıtlayan Özge Ulusoy, bir öğrencinin sorduğu "Mankenler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyorlar?" sorusuna "Neden mankenler fakirlerle mi çıksınlar…" yanıtını verdi.

Ulusoy şöyle devam etti; "Böyle bir durum yok mesela Çağla Şıkel Emre Altuğ ile evliydi. Hem ne yapalım mankenler olarak gidip fakirlerle mi çıkalım anlamadım. Benim paraya ihtiyacım var gibi mi duruyor sence?"

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın VİDEO