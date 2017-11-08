Özge Ulusoy'dan ilk açıklama geldi

Genç iş adamı Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy’un ayrılık nedeniyle ilgili ayrıntılar günlerdir konuşuluyor. İddialara göre; Hacı Sabancı sevgilisi Özge’nin telefonunu karıştırdı. Annesi Arzu Sabancı ile ilgili hoş olmayan yazışmaları okudu. Hacı, Özge ve annesi Armağan Ulusoy arasındaki mesajları okur okumaz Özge Ulusoy’u terk etti.

"BENİM İÇİN ÜZÜCÜ"

Son günlerin konuşulan ismi Özge Ulusoy, dün katıldığı özel bir davette gazetecilerin "Hacı Sabancı’nın yaptığı açıklamalar hakkında ne düşüyorsunuz?" sorusu karşısında; “Benim için tabi ki üzücü. İkincisi biz çok uzun süren bir ilişki yaşadık. İlişkimiz boyunca da bir çok şey yazıldı çizildi. Ben ilişkimiz boyunca konuşmadım. Aradan yedi ay geçti, bugün de bu konuyla ilgili hiç bir şey konuşmayacağım.” dedi.