Özgüven eksikliğinden kurtulabilirsiniz

Özgüven eksikliği ile ilgili bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, “Kimse dünyaya özgüven eksikliği ile gelmez. Böylece özgüven duygusu zamanla zarar görür. Çocukluktan beri bilinçli ya da bilinçsizce bazı davranışlar sergileriz ve her davranışımıza karşı çevremizdekilerden özellikle ailemiz tarafından geri bildirimler alırız. Çevreden aldığımız tepkileri değerlendirir ve yaptığımız şeyin iyi ya da kötü olduğuna dair bir sonuca ulaşırız. Çocuk, bir davranış gösterdikten sonra çevresi tarafından takdir, sevgi ve saygı alıyorsa, kendisinin değerli ve yeterli olduğuna inanır. Bunun aksine çocuk, çevresinden sürekli eleştiri ve ceza alıyorsa kendisinin; kötü, beceriksiz ve yetersiz biri olduğuna dair bir inanç geliştirecektir. Böyle durumların ve davranışların birçok kez tekrarlanması yoluyla çocuk kendini değersiz, yetersiz görmeye başlayacaktır ve yanlış yapma, eleştirilme korkusu yaşayacaktır.” dedi.

DEPRESYON VE SOSYAL FOBİ

Depresyon, sosyal fobi gibi kaygı bozuklukları olan kişilerde özgüven eksikliğinin de olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Demirci, “Madde bağımlılığı, yeme ve kişilik bozukluğu olan kişilerde özgüven eksikliği sıkça görünmektedir. Özgüvenin yüksek olduğunun göstergesi; kişinin kendisinden hoşnut olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

KURTULMAK İÇİN 7 ADIM

Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, özgüven eksikliğinden kurtulmak için 7 adımı şöyle sıraladı:

“İlk önce kendinize merhamet gösterin. Kendinizi eleştirmekten, şikâyetçi olmaktan, mükemmel olma isteğinizden vazgeçin. Olumsuz iç konuşmanızı keşfedin ve daha olumlu düşüncelerle değiştirin. Örneğin, ‘Zaman zaman bir şeyleri başaramazsam bile değerli bir insanım’ veya ‘Başkalarından takdir almasam bile değerliyim’ düşüncesini artırın. Olumlu yanlarınızı keşfedin. Hayatta başardığınız şeylerin listesini yapın. Görünüşünüze, giyiminize dikkat edin. Dik oturun. Hobiler edinin. Sevdiğiniz ilgi duyduğunuz mutlaka bir şeyler vardır. Sizin için önemli olan hedefler belirleyin. Amaçlarınıza ulaşmak için süreci küçük adımlara bölerek başlayın. Kendinize iyi bir arkadaş olun. En yakın arkadaşınıza ve sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayışı, saygıyı ve merhameti kendinize de gösterin. Unutmayın; ait olduğunuz en değerli hazineniz kendinize duyduğunuz saygıdır.”



