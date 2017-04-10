Özhaseki: Kılıçdaroğlu tek telefonla tankları yolundan çekti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyle ilgili, “kontrollü darbe” ifadesini kullanmasını eleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, o geceye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARI ÇOCUK YERİNE KOYUYORLAR"

Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu’nun o gece İstanbul’da korkudan titrediğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesini Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde “ses çıkarmadan” geçirdiğini vurgulayan Özhaseki, “O akşam Kemal Bey İstanbul’a seyahat ederken bir müsteşar yardımcımız da aynı uçaktaymış. Olayı görenler anlatıyor. Alana indiklerinde havaalanında tanklarla karşılaşmışlar. Kemal Bey birtakım telefon görüşmeleri yaptıktan sonra tanklar kenara çekiliyor. Kemal Bey, oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip, sabaha kadar orada kalıyor. Hiç sesinin çıkarmadan kuzu kuzu oturdu. Madem öyleydi, kontrollü darbeydi neden geldin Yenikapı mitingine? Referandum maddeleri görüşülürken CHP lideri kan dökülmeden bu işin olmayacağını söyledi. CHP milletvekilleri envai çeşit eylemler yaptılar. Böyle olmayacağını görünce de kibar davrandılar ama iftiradan yalandan da vazgeçmediler. İnsanları deli yerine, çocuk yerine koyuyorlar.” diye konuştu.