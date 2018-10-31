Padişahlarının eşyaları aksesuarlara uyarlandı

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki Kuyumculuk Teknolojisi Alanı'nda oluşturulan ekip, yaklaşık 2 yıl önce "İhtişamdan Zarafete" adlı koleksiyon hazırlamak için çalışma başlattı.

Ekip çalışma kapsamında, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın özel eşyalarındaki motiflere yönelik araştırma yaptı.

PADİŞAH EŞYALARINDAN AKSESUAR

Padişahların kullandığı kılıç, su matarası, kalkan, Kur'an-ı Kerim kabı, porselen ibrik, sefer koltuğu ve zırhların motiflerini tespit eden ekip, bu motifleri hasır, kazaziye ve telkari el sanatlarını kullanarak günümüzde kullanılan aksesuarlara taşıdı.

HER EŞYANIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, Kuyumculuk Teknolojisi Alanı ile 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıldaki Osmanlı eserlerinden esinlenerek koleksiyon hazırladıklarını söyledi.

Trabzon'da kuyumculuğun, telkari, kazaziye ve hasır olmak üzere üç farklı el sanatıyla ön plana çıktığını belirten Karabina, "Yolu Trabzon'dan geçen 3 padişahın özel yaşamlarında ve savaşlarda kullandıkları eşyaları araştırdık. Motiflerinin yanı sıra hepsinin farklı bir hikayesiyle de karşılaştık" dedi.

İHTİŞAMDAN ZAFERE

Koleksiyonu "İhtişamdan Zarafete" olarak adlandırdıklarını söyleyen Karabina, "Çünkü Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminde 3 kıtada hüküm sürmüş bu padişahların yalnızca topraklar fethetmediğini, sanatı, eğitimi ve bilimi 3 kıtaya yaydığını ve kişileri himayesinde toplayarak bunu yaygınlaştırıp geliştirdiğini gözlemledik" diye konuştu.



