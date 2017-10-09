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Pakistan eski Başbakanının damadı tutuklandı

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif'in damadı Muhammed Safdar yolsuzluktan tutuklandı.

09.10.2017 - 03:02
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Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi (NAB) tarafından verilen karar doğrultusunda, Safdar, İslamabad Havalimanı'nda güvenlik güçlerince tutuklandı. Safdar, bugün mahkemeye çıkacak.

Safdar'ın yanında bulunan eşi Meryem Navaz Şerif, eşinin tutuklanması sonrasında havalimanından ayrılarak, ikametgahına geçti.

Pakistan eski Başbakanının damadı tutuklandı

Öte yandan, yerel televizyon kanallarına yansıyan görüntülerde, çok sayıda Şerif destekçisinin Safdar'ı taşıyan güvenlik aracının etrafında olayı protesto ettiği görüldü.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Pakistan eski Başbakanının damadı tutuklandı

Anayasa Mahkemesi, Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin 6 hafta içinde yolsuzluk mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Yolsuzluk mahkemesi, belgeler ışığında Şerif, ailesi ve Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar hakkındaki davaları görmeye başlamıştı.

Pakistan'da Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi seçilmişti.

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