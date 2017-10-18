Pakistan'da polislere bombalı saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da meydana gelen bombalı araçla saldırıda en az yedi polis öldü, 10 polis de yaralandı.

TALİBANIN SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yerel haber kaynaklarına göre, bir otomobile yerleştirilen el yapımı bomba, yaklaşık 35 polisi taşıyan bir kamyon geçerken patlatıldı. Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bu arada resmi olarak saldırıyı kimin yaptığı açıklanmazken, bölgede polisleri hedef alan eylemler ile gündemde olan Taliban'ın bu saldırıyı da gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.