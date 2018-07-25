Pakistan'da seçim günü bombalı saldırı

Pakistan'da halk sandık başına giderken şiddet olayları da devam ediyor. Ülkenin batısındakii Ketta kentinde seçmenler hedef alındı.

OY KULLANMAK İÇİN BEKLEYENLERİN ARASINA DALDI

Bir intihar bombacısının oy kullanmak için bekleyen seçmenlerin arasına dalarak kendisini havaya uçurduğu belirtiliyor.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

MİLLETVEKİLİ ADAYINA SALDIRI

Milli Müslüman Ligi'nin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine de el bombalı saldırı düzenlendi.

Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı.

Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı.



