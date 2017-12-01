Pakistan’da silahlı saldırı: 11 yaralı

Pakistan’ın Peşaver şehrinde bulunan Tarım Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen saldırıda en az 9 kişinin öldüğü 37 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ÖĞRENCİ PANSİYONUNA BASKIN
Pakistan’ın Peşaver şehrinde bulunan Tarım Müdürlüğü'ne saldırı yapıldı. Yetkililer, 3 kişinin Tarım Enstitüsü Müdürlüğü’ne girdiğini ve 40 öğrencinin kaldığı pansiyona gittiklerini belirtti. Kimliği bilinmeyen 3 silahlı kişinin gerçekleştirdiği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
TALİBAN SALDIRISI
SaldırıyıTaliban'ın Pakistan kolu Tehrik-i Taliban'a (TTP) mensup saldırganların yaptığı açıklanırken, burka giyerek kimliklerini gizleyipokula giren saldırganların eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Olay ile ilgili soruşruma başlatıldı.