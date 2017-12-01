Pakistan’da silahlı saldırı: 11 yaralı

Kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen ’Kış Genelgesi’ bugünden itibaren geçerli olacak.

Sınavda okuyucu talep etmeyen, görme bozukluğu yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylara 2018'den itibaren ek süre verilecek.

Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurt genelinde kar yağışı olması bekleniyor. İstanbul'da ise karla karışık yağmur yağacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifakı AK Parti kurmaylarıyla görüşecek. Masada yasal değişiklik ve seçim barajı tartışmaları olacak.

Geniş oval şekliyle ve “Picasso” adıyla tanınan pembe elmas Hong Kong’da yapılan açık artırmada rekor bir fiyatla 27 milyon euroya satıldı.

İran İslam Cumhuriyeti Donanması (IRIN) Khalij Fars (Fars Körfezi) adı verilecek ve Batı Asya’nın en büyük savaş gemisini üreteceklerini açıkladı.

1 Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.

2 Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

3 Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

4 Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti Bosna'da savaş suçu işleyen, Mostar Köprüsü'nü yıktıran Hırvat General Slobodan Praljak, 20 yıllık cezasını duyunca zehir içti ama zaten 13 yıldır hapisteydi. Yani serbest kalabilirdi.

5 Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu FETÖ soruşturması kapsamında alınan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, ek ifade verdi.

6 Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar Abdülkadir Selvi, ABD'nin Türkiye'ye operasyon yaptığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onlardan yana olduğunu söyledi.