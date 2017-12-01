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Pakistan’da silahlı saldırı: 11 yaralı

Pakistan'da bir öğrenci pansiyonuna kimliği belirsiz kişiler otomatik silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 37 kişi yaralandı.

İHA | 01.12.2017 - 09:25..
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Pakistan’ın Peşaver şehrinde bulunan Tarım Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen saldırıda en az 9 kişinin öldüğü 37 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÖĞRENCİ PANSİYONUNA BASKIN

Pakistan’ın Peşaver şehrinde bulunan Tarım Müdürlüğü'ne saldırı yapıldı. Yetkililer, 3 kişinin Tarım Enstitüsü Müdürlüğü’ne girdiğini ve 40 öğrencinin kaldığı pansiyona gittiklerini belirtti. Kimliği bilinmeyen 3 silahlı kişinin gerçekleştirdiği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

TALİBAN SALDIRISI

SaldırıyıTaliban'ın Pakistan kolu Tehrik-i Taliban'a (TTP) mensup saldırganların yaptığı açıklanırken, burka giyerek kimliklerini gizleyipokula giren saldırganların eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay ile ilgili soruşruma başlatıldı.

Pakistan’da silahlı saldırı VİDEO

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