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Pamela Anderson: Feminizm erkekleri felce uğratıyor

Pamela Anderson, Hollywood’daki #MeToo hareketini ‘aşırı’ bulduğunu söyleyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 08:22..
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‘Sahil Güvenlik’ dizisiyle ünlenen oyuncu Pamela Anderson, önceki gün katıldığı bir TV programında çarpıcı ifadelerde bulundu.

"ÖLDÜRÜLEBİLİRİM"

Günümüz feminist hareketiyle ilgili açıklama yapan 51 yaşındaki Kanadalı oyuncu, Hollywood’daki taciz olaylarına karşı başlatılan #MeToo kampanyasıyla ilgili, “#MeToo hareketi bana biraz aşırı geliyor. Üzgünüm, bunu söylediğim için öldürülebilirim” dedi. Anderson, “Bence feminizm çok ileri gidiyor olabilir. Ben bir feministim ama bence üçüncü dalga feminizm bunaltıcı ve erkekleri felce uğratıyor” şeklinde konuştu.

"ANNEM BANA YABANCILARLA OTELE GİTME DEDİ"

Oyuncu, yapımcı Harvey Weinstein’in, pek çok kadını kariyeriyle tehdit ederek taciz etmesiyle ilgiliyse şunları söyledi: “Annem bana bir yabancıyla otele gitmemem gerektiğini öğretti. Bence bu tarz şeyler sadece sağduyuyla alakalı.” Bu sözlerin ardından ünlü isme tepki mesajları yağdı.

Pamela Anderson: Feminizm erkekleri felce uğratıyor

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