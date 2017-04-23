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Papa Avrupa'nın mülteci tavrını eleştirdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, "Eğer mültecilere kapıları kapatırsak bu bir intihar olur dedi."

23.04.2017 - 18:28
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  2. Dünya
Papa Avrupa'nın mülteci tavrını eleştirdi

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Avrupa ülkelerindeki bazı mülteci kamplarını toplama kamplarına benzeterek, Avrupa'yı eleştirdi.

PAPA'DAN AVRUPA'YA: KAPILARI AÇIN

Avrupa Birliği'nin mülteci politikalarını eleştiren Papa Franciscus, AB'ye mültecilere kapıları açma çağrısı yaparken AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

"KAPILARI KAPATIRSAK İNTİHAR OLUR"

Avrupa'daki doğum oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Papa, "Eğer bir de mültecilere kapıları kapatırsak bu intihar olur." şeklinde konuştu.

ÇEKYA SADECE 12 MÜLTECİ KABUL ETTİ

Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec, yerel Pravo gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin bugüne kadar bin 600 mülteciden 12 tanesini kabul ettiğini açıklamıştı.

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