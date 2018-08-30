Papa Francis emekliliğe ayrılabilir

Katolik aleminde yaşanan taciz ve pedofili skandalları Papa'nın tahtını sarsıyor. Eleştirilerle karşı karşıya olan Papa Francis için emeklilik yakın olabilir.

Rusya Bilimler Akademisi Din ve Toplum Sorunları Araştırma Merkezi'nden din bilimcisi Roman Lunkin "Otoriter din adamlarından birinin Papa Francis'e istifa çağrısı, büyük bir sürpriz" dedi.

"VATİKAN İÇİ ENTRİKALAR AÇISINDAN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİR"

"İlginç olan şu, Vigano neden bu mektubu şimdi yayınladı?" diye soran Lunkin, "Zira çocuk istismarı suçlamaları yüzünden geçen ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick'le ilgili soruşturma bitti. Başpiskopos'un mektubunu Vatikan içi entrikalar açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum, ki Vatikan entrika dolu bir şehir devlet" diye konuştu.

Son beş yılda Papa Francis'in defalarca muhaliflerinin saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Lunkin, "Ama Papa tüm saldırıları püskürttü. Ancak bu saldırı en acı vereni. Çünkü kilise lideri pedofilleri saklamakla suçlandı. Bu yüzden ünlü başpiskoposun çağrısı hayata geçebilir. Bu durumda tarihte ilk kez Katoliklerin iki emekli papası birden olacak: Benedict ve Francis" ifadelerini kullandı.

'KATOLİK KİLİSESİNDE EŞCİNSEL ŞEBEKE VAR'

Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, kilise bünyesindeki çocuklara yönelik cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle Papa Francis'i istifaya davet etmişti.

Papa'nın, çocuk istismarı suçlamaları yüzünden geçen ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick ile ilgili iddiaları 2013 yılından beri bilmesine karşın eyleme geçmediğini anlatan Vigano, Papa'yı iddialarla ilgili bizzat kendisinin bilgilendirdiğini kaydetmişti.

Başpikopos ayrıca Katolik kilisesi içinde bir 'eşcinsel şebeke' bulunduğunu da öne sürmüştü.











