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Papa uzay istasyonundaki astronotlarla konuştu

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis uzaydaki astronotlarla video bağlantısıyla görüştü.

27.10.2017 - 20:07
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Papa uzay istasyonundaki astronotlarla konuştu

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı video bağlantısı kurarak uzaydaki astronotlarla sohbet etti.

PAPA SORDU: NEREDEN GELDİK, NEREYE GİDİYORUZ

İtalyan astronot Nespoli'nin tercüme görevini üstlendiği görüşmede Papa'nın ilk sorusu şöyle oldu:

"Astronomi, bize evrenin sınırsız ufuklarını sorgulatıyor ve 'Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz' sorularını sorduruyor. Nespoli, sizin uzaydaki tecrübeleriniz ışığında, insanın evrendeki yeriyle ilgili görüşünüz nedir?"

Papa uzay istasyonundaki astronotlarla konuştu

"ZOR BİR SORU"

Paolo Nespoli ise bu soruya yanıt verirken, "Bu karmaşık bir soru. Ben teknik bir adamım, mühendisim. Makinelerin ve deneylerin arasında kendimi rahat hissediyorum ama iş 'Nereden geliyoruz' gibi içsel meselelere gelince benim de kafam karışıyor" dedi.

EVRENİ HAREKET ETTİREN GÜCE AŞK DEMENİN ANLAMI NE

Papa, İtalyan şair Dante'nin "Güneşi ve diğer yıldızları yerinden oynatan aşktır" sözünü alıntılayarak, "Siz astronotlar ve mühendisler için, evreni haraket ettiren güce 'aşk' demenin nasıl bir anlamı var?" diye de sordu.

BİR BAŞKASI İÇİN CANINIZI VERME KAPASİTESİDİR

Bu soruya yanıt veren Rus Aleksandr Misurkin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Küçük Prens" kitabını okuduğunu söyledi ve bu kitaptan bir örnek verdi.

Misurkin, Küçük Prens'in, gezegenindeki bitki ve hayvanları kurtarabilmek için kendi hayatını vermeye hazır olduğunu söyledi ve "Bir başkası için canınızı verme kapasitesini size veren aşktır" dedi.

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