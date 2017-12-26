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Papa'dan Kudüs için diyalog çağrısı

Papa Vatikan'da gerçekleştirilen Noel töreninde Kudüs için barış çağrısında bulundu. Ancak Papa'nın çağrısı ne ABD'ye ne de İsrail'e yönelik oldu.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 10:50..
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Papa'dan Kudüs için diyalog çağrısı

Kudüs meselesinin çalkantısı tüm dünyayı etkisi altına alırken, Papa'dan "yine etkisiz" bir sağduyu ve diyalog çağrısı geldi.

Daha önce Myanmar yönetimine bir tepki göstermeden Arakan için sağduyu çağrısında bulunan Papa, bu sefer de İsrail ve ABD'nin adını vermeden barış esenlik dileğiyle diyalog çağrısı yaptı.

Papa'dan Kudüs için diyalog çağrısı

NOEL AYİNİ'NDE KUDÜS MESAJI

Papa Fransuva Saint-Pierre Meydanı’ndaki geleneksel "Kente ve Dünya'ya" öncesinde Noel mesajı vesilesiyle barış mesajı verdi. Mesajın konusu Kudüs oldu. Papa, "Kudüs ve tüm kutsal topraklar için barış" çağrısında bulundu.

Papa'dan Kudüs için diyalog çağrısı

DİYALOG ÇAĞRISI

Bazilika'nın balkonundan geleneksel olarak yaptığı seslenmeyi yeniden gerçekleştiren Papa, "iki devletin barışçıl bir biçimde yan yana var olmasına imkân sağlayan müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak" için "diyaloğun yeniden başlamasını" umduğunu da belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMLARA ÖVGÜ

Papa, yaptığı konuşmasında dünya için "yozlaşmış ve bozulmuş" tanımını yaparken, bu dünyadaki barışın, adaletin ve uyumun sağlanması için elini taşın altına koyan uluslararası tüm toplumlara teşekkür ettiğini, belirterek bu çabalardan övgüyle bahsetti.

Papa'dan Kudüs için diyalog çağrısı

Papa daha önce de Kudüs konusunda BM'nin kararına riayet edilmesi gerektiğini belirtmiş, kutsal kentin statüsünün bozulmaması gerektiğini belirtmişti.

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