Parafin nedir

Son yıllarda adını sıkça duyuran parafin, kozmetikten eczacılığa; tekstil ürünlerinden, patlayıcı madde üretilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bir hidrokarbondur.

Kokusuz ve renksiz olan parafin, CNH2N+2 formülünde petrollerin asil bir bileşiğidir. Ham petrolden üretilen parafin, ilk defa 1829 yılında bulunmuştur.

Genellikle mum çeşidi olarak bilinen bu kimyasalın kullanılmadığı alan neredeyse yok denecek kadar az. Yaygın bir kullanım ağı olan parafinin kullanım alanları ise şöyle:

Tekstilde parafin, materyaller hava ve su geçirmez böylelikle daha sağlam bir yalıtım olur. Tekstilin çeşitli alanlarında faydalanılan parafin örneğin iplikte kullanıldığı zaman ipliğe kayganlık özelliği sağlar, sürtünme sebebiyle oluşabilecek sorunlar da ortadan kalkmış olur.

Eczacılıkta parafin, sıvı haliyle merhemler, kremler, fitil ve kabızlık vb. ilaçlarda kullanılır. Ayrıca özelliği gereği ısıl iletkenliği düşük olan parafin, bir izolasyon malzemesi gibi olduğu için fizik tedavi ve tıp alanlarında da sıklıkla kullanılır.

Kozmetikte parafin, malzemelerin suya karşı dayanıklılığını yükseltip, kalıcı olmasını sağlar ve oldukça çeşitli şekillerde kullanılır. Hem güzellik ürünlerinde hem de bakım ürünlerinde parafinden yararlanılır.

Kozmetik ürünlerde kullanımının amacı; ciltteki gözenekleri tıkaması, nemi cilde hapsetmesi ve cildin kurumadan yumuşak kalmasını sağlamasıdır. Deride çatlama, gerginlik yıpranma vb. sorunlarla mücadelede çok etkilidir.

Yiyecek ve içeceklerde parafin, gıda sektöründe en önemli konuları başında yiyeceklerin bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilmesidir. Bu noktada gıda sektöründe de kullanılan parafin ürünlerin hava ile temasını keser ve bu sayede ürün daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilir.

Mum imalatında parafin, Evimize aldığımız her mum parafinden yapılmaktadır.

PARAFİNİN ZARARLARI

Hayatımızın birçok noktasında kullanılan parafinin, insan sağlığına yönelik bir takım zararları da vardır. Yukarıda bahsettiğimiz konularda parafinin olumlu yerlerine değindik fakat bu kimyasal maddenin kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bir petrol kimyasalı olan bu ürünün yutulmaması gerekmektedir. Yutulduğunda ise karaciğer, lenf düğümlerine ve böbreklere zarar verir. Yutulması zor gibi görünen parafini farkında olmada aslında yutuyoruz. Örneğin kozmetik ürünü olan rujlardan vücuda parafin girmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu kimyasal maddenin kalbe de zarar verdiği tespit edilmiştir.

Parafinin meyve ve sebzelerin canlı gözükmesi için kullanıldığı da bilinmekte. Örneğin meyve almak için gittiğiniz marketteki rafta duran kıpkırmızı gözüken elmaya parafin sürülmüş olabilir. Bu noktada meyve sebzelerin iyi şekilde temizlenip, tüketilmesi gerekmektedir.