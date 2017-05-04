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Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine te

Fransa'da Paris Camisi Yöneticisi Dalil Boubakeur, bazı cumhurbaşkanı adaylarının İslam'ı ırkçı söylemlere alet etmesini eleştirdi.

04.05.2017 - 02:16
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Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine te

Boubakeur, Huffington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, yabancı düşmanlığı yapan siyasetçilerin ırkçılıklarını daha yoğun bir şekilde devam ettirmek için cumhurbaşkanı seçimini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

"İSLAM'IN KULLANILMASINDAN BIKTIM"

Söz konusu siyasetçilerin bu tarz söylemlerinin nedeninin Araplara karşı ırkçılıklarını ifade edebilmek olduğunu kaydeden Boubakeur, "Irkçı sözler söylemek için İslam'ın kullanılmasından sıkıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine te

Boubakeur, bazı siyasetçilerin "İslam cumhuriyetle bağdaşmıyor.", "Hristiyan kökenlerimizi korumamız geriyor." ve "Laiklik tehlikede." gibi cümleler kullanmasının gerçekte "Araplar bizim gibi insanlar değildir", "Arapları istemiyoruz." ve "Araplar gerçekten bizim gibi insanlar değildir." demek istediklerini ifade etti.

Boubakeur, bazı siyasetçilerin bu çağın önemli sorunlarını çözmek yerine İslam'ı konuştuklarını vurguladı.

(Paris Camisi yöneticisi Dalil Boubakeur)

Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine te

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan aşırı sağcı Marine Le Pen, ikinci tura kalmıştı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

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