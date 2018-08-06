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Paris Hilton, bir gecede 650 bin TL kazandı

KKTC'nin turizm bölgesi Bafra'daki bir otelde sahneye çıkan Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton, 3 saatlik performansına 650 bin TL aldı.

DHA | 06.08.2018 - 18:14..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahneye çıkan Paris Hilton, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hilton yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

2 BİN KİŞİ İZLEDİ

DJ'lik performası öncesinde kısa bir konuşma yapan Hilton, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Hilton'u yaklaşık 2 bin kişi izledi.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Bir ara ses sisteminde kesilme yaşanan Hilton, "Sizleri seviyorum, geri döneceğim" diyerek sahneden indi. Ses sistemindeki arıza giderildikten sonra tekrar sahneye çıkan Hilton, kaldığı yerden programına devam etti.

Ünlü yıldızın 110 bin euro (650 bin TL) ücret karşılığında geldiği, yapılan organizasyon için de yaklaşık 1 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi.

37 yaşındaki Hilton’a sahnede ABD'li oyuncu sevgilisi Chris Zylka da eşlik etti.

Paris Hilton, bir gecede 650 bin TL kazandı

Paris Hilton, bir gecede 650 bin TL kazandı

Paris Hilton, bir gecede 650 bin TL kazandı

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