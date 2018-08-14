Paris sokaklarına açık hava pisuvarı

Paris sokaklarına yerleştirilen çevre dostu pisuvarlar kent sakinleri tarafından tepki çekiyor.

Erkeklerin Paris sokaklarına idrarını yapmalarına karşı belediye tarafından alınan kararla Seine Nehri kenarlarına kırmızı renkli açık hava pisuvarları konuldu.

SAMAN DOLU PİSUVARLAR

İdrar kokusunu önlemek için ise pisuvarın içini samanla dolduracaklar. Pisuvardan çıkan samanlar, daha sonra toplanacak ve kompost olarak kullanılacak.

Kent yetkililerinin ifadesine göre, bir yıl boyunca bir kişinin idrarı, 400 metrekarelik buğdayı döllemek için gerekli olan azot, fosfot ve potasyum miktarını tutuyor.

'CİNSİYETÇİ'

Pisuvarlar, bazı sivil toplum örgütleri tarafından cinsiyetçi olduğunu belirterek tepki aldı.