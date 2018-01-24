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Paris'te Seine Nehri taştı

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı yağışlar nedeniyle Seine Nehri'ndeki su seviyesi yükseldi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 15:57..
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Avrupa kara kışa teslim oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Cervinia kayak merkezinde 5 bin kayakçı mahsur kalmış ve helikopterle kurtarılmışlardı.

Paris'te Seine Nehri taştı

SEİNE NEHRİ YÜKSELDİ

Şimdi ise Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı yağışlar Seine Nehri'nin yükselmesine neden oldu. Seine Nehri'nde su seviyesi, 5.7 metreye ulaştı. Bu seviye Seine Nehri'nin normal seviyesinden 3,3 metre daha fazla.

Paris'te Seine Nehri taştı İZLE

7 İSTASYON KAPATILDI

Fransa Demiryolları İdaresi SNCF, Seine Nehri'nde sular yüksemesi ile 7 istasyonu ve şehir merkezindeki bazı yolları da ulaşıma kapattı.

Paris'te Seine Nehri taştı

2016 YILINDA YAŞANANLAR TEKRARLANABİLİR

Yetkililer, 2016 yılında 6.10 metre seviyesinin aşılması ihtimalinin oluştuğu da ifade etti.

2016 yılında meydana gelen taşkınlarda birçok istasyon kapatılmıştı. Louvre ve Orsay gibi müzelerde bulunan bazı eserler tahliye edilmişti.

Paris'te Seine Nehri taştı

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