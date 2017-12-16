Parkta valize buzla konulmuş bebek cesedi bulundu

Bebeklerin doğumu ailesini sevindirdiği gibi bazı bebekler ise aileleri tarafından istenmeyip kaderlerine terk ediliyor.

BUZLAR İÇİNDE 2 AYLIK BEBEK CESEDİ BULUNDU

Gaziantep Kemal Köker Caddesi’ndeki 100’üncü Yıl Parkı'nda bugün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı 2 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek cesediyle karşılaştı.

VÜCUDUNDAN KESİKLER VE KIZARIKLIKLAR VAR

Olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler, yüz kısmında ise kızarıklık olduğunu saptadı. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, bebeğin kimliğini ve kimin tarafından parka bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.