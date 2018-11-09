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Partisini yönetemeyen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisindeki Türkçe ezan tartışmalarından sonra kendisine yönelik "Yönetemiyorsun, defolup gideceksin" sözlerine yanıt vermek yerine hükümeti eleştirdi: Türkiye yönetilemiyor.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 17:09..
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Partisini yönetemeyen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirdi

Partisini yönetemeyen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirdi

CHP her geçen gün yeni bir kavga ile gündeme geliyor. Tüm kavgalar ise ortak bir paydada buluşuyor: Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmaması.

Son olarak Türkçe ezan tartışmasının fitilini ateşleyen Öztürk Yılmaz partide fikir ayrılıklarına neden olmuş, yaşanan tartışmaların ardından disipline sevk edilmişti.

YILMAZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: DEFOLUP GİDECEKSİN

Bugün yaptığı açıklamada CHP'li Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmiş, "Yönetemiyorsun, defolup gideceksin, sıkıyorsa at bakalım beni buradan." gibi cümlelerle tansiyonu daha da yükseltmişti.

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler VİDEO

KILIÇDAROĞLU HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından CHP liderinden konuya ilişkin bir açıklama beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun resmi twitter hesabından "Türkiye yönetilemiyor" tweeti geldi.

Partisini yönetemeyen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirdi

Partisini yönetemeyen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirdi

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