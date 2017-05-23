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Patlamada ölenlerin isimleri açıklanmaya başlandı

Manchester Arena'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmaya başlandı.

23.05.2017 - 13:06
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Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin Manchester Arena'daki konserinin sonunda meydana gelen patlamada son rakamlara göre 22 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ifade edildi.

Patlamada ölenlerin isimleri açıklanmaya başlandı

2 YIL ÖNCE DE GRANDE KONSERİNE GİTMİŞTİ

İngiliz güvenlik yetkililerinin canlı bomba saldırısı olduğunu açıkladığı patlamada hayatını kaybedenlerden kimliği ilk açıklanan isim 16 yaşındaki Georgina Callender oldu.

Talihsiz genç kızın 2 yıl önce yine bir Ariana Grande konserine gittiği ve Amerikalı pop yıldızıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

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