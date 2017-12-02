Pazarla başladı, serayla şahlandı

Daha önce Trabzon’da semt pazarlarında pazarcılık yapan başkalarının ürettiği sebze ve meyveleri satan üretici Ercan Satılmış , Doğançay Mahallesi'nde kendi kurduğu seralarda sebze üretiyor. Bir yıl önce aldığı teşvik sayesinde sera sahibi olduğunu belirten Satılmış, kendi işini kurmanın memnuniyetini yaşadığını dile getiriyor.

DEVLET DESTEĞİNİ ALDI

Serada ürettiği ürünleri semt pazarlarında sattığını da belirten Satılmış, “Yaklaşık 10 yıldan beri pazarcılık yapıyordum. Devletimizin çıkartmış olduğu genç çiftçi desteğiyle, 1 yıl önce kendi seramızı kurduk. Bu işe, sebze üreten bir büyüğümüzün sayesinde başladım. Seracılığa oradan esinlendim. Sonunda arazimize seramızı kurduk. Devlet desteği sayesinde sera sahibi oldum. O zamanlar 1 kazanıyorsam, şimdi 3 kazanıyorum. Şu an hem seracılık hem de pazarcılık yapıyorum. Sonuçta burada ürettiklerimi semt pazarlarında satıyorum. Ekonomik olarak tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Üretmek çok önemli.” dedi.

EŞİ SAYESİNDE BAŞLADI

Eşinin sayesinde seracılığa başladığını aktaran Nihal Satılmış ise “Yaklaşık 1 yıldır üretim yapıyoruz. Kışın marul, yazın salatalık, domates yetiştiriyoruz. Ürünümüzü kendimiz pazarladığımız için geliri de tatmin edici oluyor. Bu işe başlamama eşim vesile oldu. Eşimin pazarcı olması, devlet desteğinin de olması çok işimize yaradı. Kendi işimiz oldu. Çok memnunuz.” diye konuştu.

AYDA 10 BİN TL KAZANIYORLAR

Akyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Çınar da, Akyazı Mahallesi'nde 150 kadar sera bulunduğunu ifade ederek, ”Yaklaşık 30 yıldan beri örtü altı üretimi yapıyoruz. Başlangıçta sebze üretimi yaptık, sonrasında çiçekçiliğe döndük. Son dönemlerde de yeşillik üzerine üretim yapmaya çalışıyoruz. Seracılığın, ekonomik olarak tatmin edici boyutta olduğunu söyleyebiliriz. 300 metrekarelik bir seranın üreticiye yıllık kazancı en az 10 bin TL civarında. Biz bunu artırmaya çalışıyoruz. 60’a yakın üyemiz var. Mahallemizde yaklaşık 150 adede yakın sera var. Pazarlama anlamında bir sıkıntımız olduğunu söyleyemem.” şeklinde konuştu.