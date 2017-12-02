taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Pazarla başladı, serayla şahlandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı ve Doğançay mahallelerinde seracılıkla uğraşan aileler, ayda yaklaşık 10 bin TL kazanıyor. Üreticiler, ürünlerini pazarda alıcısıyla buluşturuyor.

İHA | 02.12.2017 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Daha önce Trabzon’da semt pazarlarında pazarcılık yapan başkalarının ürettiği sebze ve meyveleri satan üretici Ercan Satılmış , Doğançay Mahallesi'nde kendi kurduğu seralarda sebze üretiyor. Bir yıl önce aldığı teşvik sayesinde sera sahibi olduğunu belirten Satılmış, kendi işini kurmanın memnuniyetini yaşadığını dile getiriyor.

Pazarla başladı, serayla şahlandı

DEVLET DESTEĞİNİ ALDI

Serada ürettiği ürünleri semt pazarlarında sattığını da belirten Satılmış, “Yaklaşık 10 yıldan beri pazarcılık yapıyordum. Devletimizin çıkartmış olduğu genç çiftçi desteğiyle, 1 yıl önce kendi seramızı kurduk. Bu işe, sebze üreten bir büyüğümüzün sayesinde başladım. Seracılığa oradan esinlendim. Sonunda arazimize seramızı kurduk.  Devlet desteği sayesinde sera sahibi oldum. O zamanlar 1 kazanıyorsam, şimdi 3 kazanıyorum. Şu an hem seracılık hem de pazarcılık yapıyorum. Sonuçta burada ürettiklerimi semt pazarlarında satıyorum. Ekonomik olarak tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Üretmek çok önemli.” dedi.

Pazarla başladı, serayla şahlandı

EŞİ SAYESİNDE BAŞLADI

Eşinin sayesinde seracılığa başladığını aktaran Nihal Satılmış ise “Yaklaşık 1 yıldır üretim yapıyoruz. Kışın marul, yazın salatalık, domates yetiştiriyoruz. Ürünümüzü kendimiz pazarladığımız için geliri de tatmin edici oluyor. Bu işe başlamama eşim vesile oldu. Eşimin pazarcı olması, devlet desteğinin de olması çok işimize yaradı. Kendi işimiz oldu. Çok memnunuz.” diye konuştu.

Pazarla başladı, serayla şahlandı

AYDA 10 BİN TL KAZANIYORLAR

Akyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Çınar da, Akyazı Mahallesi'nde 150 kadar sera bulunduğunu ifade ederek, ”Yaklaşık 30 yıldan beri örtü altı üretimi yapıyoruz. Başlangıçta sebze üretimi yaptık, sonrasında çiçekçiliğe döndük. Son dönemlerde de yeşillik üzerine üretim yapmaya çalışıyoruz. Seracılığın, ekonomik olarak tatmin edici boyutta olduğunu söyleyebiliriz. 300 metrekarelik bir seranın üreticiye yıllık kazancı en az 10 bin TL civarında. Biz bunu artırmaya çalışıyoruz. 60’a yakın üyemiz var. Mahallemizde yaklaşık 150 adede yakın sera var. Pazarlama anlamında bir sıkıntımız olduğunu söyleyemem.” şeklinde konuştu.

Pazarla başladı, serayla şahlandı

İlginizi Çekebilir
Kasım ayının zam şampiyonu: Domates
Bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 36,63 ile domates oldu.
Türkiye'nin ihracat rakamlarında artış
Kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu.
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,9250 seviyelerinde dengelendi.
Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Bitcoin yasaklanmalı
Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Joseph Stiglitz, başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerinin tehlikelerine vurgu yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'ı fareler bastı

Beyaz Saray'ı fareler bastı

76
İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

175
Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

123
Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

80
Hadise klip aşkı gerçek oldu

Hadise klip aşkı gerçek oldu

56
Beyaz Saray yakınlarında çatışma

Beyaz Saray yakınlarında çatışma

39
Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM