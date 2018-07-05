Pedal çevir telefonun şarj olsun

Karaköy ile İstiklal Caddesi arasında ulaşımın yapıldığı Tünel’in Karaköy İstasyonu’na İETT tarafından bir bisiklet konuldu.

Tünel’deki raylı sistemle yolculuk yapan vatandaşlar, bu bisikleti kullanarak hem spor yapıyor hem de telefonlarını şarj etme imkanı buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, enerjinin insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu hatırlatmak ve enerji üretiminin önemini vurgulamak amacıyla “Elektrik Üreten Bisiklet Projesi”nin uygulandığı belirtildi.

"ZORLUK SEVİYESİNE GÖRE SÜRE DEĞİŞİYOR"

Bu projeyle spor salonlarında kullanılan, kondisyon bisikleti ile günlük hayatın vazgeçilmezi olan akıllı telefonların şarj ihtiyaçlarını, sıfır emisyon ile karşılayabilecek bir ürün ortaya çıktığı ifade edilerek, “Bisikletin üzerinde yer alan alternatör vasıtasıyla üretilen alternatif akım farklı bir devre vasıtasıyla, doğru akıma dönüştürülerek 1,2 amper 5 volt enerji çıkışı sağlanmıştır. Bu sayede şarja takılan ekipmanların zarar görmesinin de önüne geçilmiştir. Kondisyon bisikleti üzerinde yer alan zorluk derecelerine göre şarj etme süreleri de değişkenlik göstermektedir.” bilgisi verildi.

Belediyenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Spor İstanbul AŞ’den temin edilen, hurdaya ayrılacak bir kondisyon bisikletinin böyle bir şekilde değerlendirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “İdaremiz bünyesinde bisikletin koruma ve dönüştürücü devre, USB kablo hattı eklenerek, bozuk olan bataryası iptal edilmiştir. Bu sebeple telefonlar pedalın döndüğü sürece şarj işlemine devam etmektedir. Enerji konusunda farkındalık oluşturulması ve kurumumuzun konuya olan hassasiyetinin kamuya gösterilmesi adına bisiklet Tünel Karaköy girişinde kullanıma sunulmuştur.”





YOLCULAR TEST ETTİ

Bu arada, projesi vatandaşlardan da ilgi gördü. Karaköy İstasyonu’nda gelen vatandaşların kimisi bisikleti kullanarak telefonunu şarj etti. Yolculardan Leyla Samur, uygulamayı olumlu bulduğunu belirtti. Kimi yolcular da bu tür uygulamaların başka yerlerde de hayata geçirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.