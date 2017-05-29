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Peker Açıkalın dua istedi: Kalp pilimim süresi bitti

2014 yılında kalbine mitral kapak takılan oyuncu Peker Açıkalın, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye yattı.

29.05.2017 - 12:57
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RR

2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu ölümden dönen oyuncuya kalp pili takılmıştı. Kalp pilinin süresi biten oyuncu, geçtiğimiz hafta gün başarılı bir operasyon geçirdi. Açıkalın'ı hastanede kızları yalnız bırakmadı. Narin Şeker ve Perim Yakut Açıkalın, ameliyata giren babalarına destek oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sık sık takipçilerini bilgilendiriyor. Açıkalın'ı bu zor günlerinde yalnız bırakmayan dostlarından biri de oyuncu Ali Sürmeli'ydi.

"MOTOR BAKIM BAŞLASIN"

Ünlü oyuncu ameliyata girerken sosyal medya hesabından böyle dua istedi: "Motor bakım başlasın,kalp pilimin süresi bitti,yarın sabah operasyon var,hani paylaşıyım dedim,mesaj gelir,dua gelir,bana iyi gelir."

Peker Açıkalın dua istedi: Kalp pilimim süresi bitti

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