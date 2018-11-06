Pelin Akil: Evet hamileyim

Oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftten müjdeli haber geldi. Bir süredir hamile olduğu konuşulan ancak iddiaları yalanlayan Pelin Akil, Instagram sayfasından bebek beklediğini duyurdu.

"EVET ÖYLE BİR ŞEY VAR"

Akil, "Evet arkadaşlar öyle bir şey var ama o haberler duyulduğundan henüğz 3 aylık bile değildi. Biz biraz daha gelişmesini bekleyip öyle size haber vermek istedik. Sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.