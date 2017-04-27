Pelin Öztekin fazla kilolarından kurtuldu

Mide küçültme ameliyatı ile 153 kilodan 63 kiloya kadar düşen Pelin Öztekin, yeni halinden çok memnun.

TAKİPÇİLERİ YENİ HALİNİ BEĞENDİ

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Öztekin, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.

Ünlü oyuncu, eski dönemlere ait paylaşımların yapıldığı TBT gününü, kilo verdikten sonraki dönemde çekilmiş bir fotoğrafına ayırdı.

"BİRER TBT ALIR MIYIZ"

Öztekin, son paylaşımına; "Birer TBT alır mıyız? O gecenin başıydı, sonunu hiç sorma, hayat sürprizlerle dolu" notunu düştü.