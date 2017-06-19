taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.057
USD
3,5097
EURO
3,9284
ALTIN
141,12
PETR
47,4600

Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi

Oyuncu Pelin Öztekin ile Berk Uğuz aşk yaşamaya başladı.

19.06.2017 - 15:00
  1. Haberler
  2. Magazin

Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan’la aşk yaşamaya başlayan ve nişanlanan Pelin Öztekin, geçen yıl Temmuz ayında nişanı atmıştı. Kıvanç Baran Arslan'dan ayrıldıktan sonra Baha Koçaslan ile yeni bir aşka yelken açan Pelin Öztekin, yine mutluluğu yakalayamamıştı.

YENİ AŞKI BERK UĞUZ

Baha Koçaslan'dan da ayrılan Öztekin'in, bu defa organizatörlük yapan Berk Uğuz ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi

21 AYDA 90 KİLO VERDİ

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, mide küçültme operasyonu sonrası 153 kilodan 63 kiloya düşerek 21 ayda 90 kilo vermişti.

İlginizi Çekebilir
Kıraç'a sürpriz doğum günü
Kıraç, yeni yaşına hayranlarının Beykoz-Ali Bahadır köyündeki çiftlikte hazırladıkları sürpriz doğum günü partisiyle girdi.
Emrah'tan duygusal Babalar Günü paylaşımı
'Aşk ve Mavi' dizisiyle ekranlara geri dönen Emrah Erdoğan, Babalar Gününu kutladı.
Birce Akalay evlendi iddiası
Güzel oyuncu Birce Akalay'ın parmağındaki alyans takipçilerini heyecanlandırdı.
Hande Yener'in yeni imajı
Ünlü popçu Hande Yener, yeni albümü için tarzını yeniledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

236
İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

81
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

56
PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

136
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

340
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

120
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM