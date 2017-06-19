Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi

Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan’la aşk yaşamaya başlayan ve nişanlanan Pelin Öztekin, geçen yıl Temmuz ayında nişanı atmıştı. Kıvanç Baran Arslan'dan ayrıldıktan sonra Baha Koçaslan ile yeni bir aşka yelken açan Pelin Öztekin, yine mutluluğu yakalayamamıştı.

YENİ AŞKI BERK UĞUZ

Baha Koçaslan'dan da ayrılan Öztekin'in, bu defa organizatörlük yapan Berk Uğuz ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

21 AYDA 90 KİLO VERDİ

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, mide küçültme operasyonu sonrası 153 kilodan 63 kiloya düşerek 21 ayda 90 kilo vermişti.