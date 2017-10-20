Pentagon’dan Rakka’da poster açıklaması

Pentagon sözcüsü Dana W. White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

AA MUHABİRİNDEN APO SORUSU

Toplantıda AA muhabiri Sözcü Dana'ya “Rakka, ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya SDG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK’nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden ABD’nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?” sorusunu sordu.

Dana'nın cevabı ise herzamanki ABD tavrı ile oldu. APO sorusuna kaçamak cevap veren sözcü, PKK'yı güzelledi.

"SDG İLE ÇALIŞIYORUZ"

ABD'li sözcü AA muhabirinin sorusu karşısında kaçamak cevaplar veren Dana, “Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz.” cevabını verdi.

PKK ile çalıştıklarını gizlemeyen sözcü, bunu açık açık beyan etti. APO'nun posterlerinin asılmasına ise yanıt vermedi.

RAKKA'NIN SÖZDE KURTARILIŞI

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD’nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Ancak Rakka'nın alınışı ABD ve SDG'lilerin yüzlerce sivili bölgede katledip, binlercesini de göçe zorlamasının üstünü örtemedi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka’nın alınmasını Öcalan’a adamıştı.











