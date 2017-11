Geçen hafta Soçi'de yapılan Rusya, İran ve Türkiye zirvesinde Cumhubaşkanı Erdoğan ve Peskov arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog İZLE

PESKOV 'HOŞGELDİNİZ' DİYE KARŞILIK VERDİ

Erdoğan, çok iyi derecede Türkçe bilen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a "Peskov! How are you?" dedi. Peskov ise, "Hoşgeldiniz" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine Erdoğan, Peskov'un Türkçe bildiğini anımsayarak "Sana ben niye iyi misin demiyorum ya?" dedi.