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Peşmerge Hindistan köprüsünü patlattı

Irak Ordusu, havaya uçurulduğu belirtilen Altınköprü kasabasındaki Hindistan köprüsüne ait görüntüleri yayınladı.

22.10.2017 - 10:12
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peşmerge

Peşmerge yetkilileri ise, patlatılan köprünün askeri geçişlerin önlenmesi amacıyla sadece bir kısmının havaya uçurulduğunu köprüye bütünüyle zarar verilmediğini şartların normalleşmesinden sonra köprünün tekrar onarılacağını söyledi.

SADDAM HÜSEYİN YAPTIRMIŞTI

Köprü, 1980 yılında İran Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından Hindistan'dan getirilen bir  mühendis tarafından yapıldığı için ismi Hindistan köprüsü olarak geçiyor.

Altınköprü'de eski ve tarihi olan birbirine bağlantılı iki köprü daha bulunuyor. Bunlarda Tezihine ve Orta mahallelerinde yer alıyor.

Peşmerge Hindistan köprüsünü patlattı VİDEO

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