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Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Kerkük-Erbil arasında, Pirde bölgesinde Peşmerge ve Irak ordusu arasında çatışma çıktı.

20.10.2017 - 10:46
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Reuters, Kerkü-Erbil yolunda Peşmerge ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını bildirdi. Çatışma Kerkük'ün 35 kilometre kuzey batısında Altın Köprü/Pirde kasabasında gerçekleşti.

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

PEŞMERGE TÜRKMEN CEPHESİ KARARGAHINA SALDIRMIŞTI

Dün de Altınköprü kasabasında bulunan Türkmen Cephesi karargahı, Peşmerge tarafından yakılmıştı.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak hükümetini bölgenin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırmıştı.

ERBİL-KERKÜK KARAYOLU KAPATILMIŞTI

Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük'e askeri operasyon düzenlemesi ve KYB'ye bağlı Peşmerge güçlerinin kentten ani bir şekilde çekilmesiyle başlayan gerginliğin ardından dün, Türkiye ile Bağdat arasındaki ticaretin can damarı konumundaki Erbil-Kerkük karayolu trafiğe kapatılmıştı.

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

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