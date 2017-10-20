Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Reuters, Kerkü-Erbil yolunda Peşmerge ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını bildirdi. Çatışma Kerkük'ün 35 kilometre kuzey batısında Altın Köprü/Pirde kasabasında gerçekleşti.
PEŞMERGE TÜRKMEN CEPHESİ KARARGAHINA SALDIRMIŞTI
Dün de Altınköprü kasabasında bulunan Türkmen Cephesi karargahı, Peşmerge tarafından yakılmıştı.
Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak hükümetini bölgenin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırmıştı.
ERBİL-KERKÜK KARAYOLU KAPATILMIŞTI
Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük'e askeri operasyon düzenlemesi ve KYB'ye bağlı Peşmerge güçlerinin kentten ani bir şekilde çekilmesiyle başlayan gerginliğin ardından dün, Türkiye ile Bağdat arasındaki ticaretin can damarı konumundaki Erbil-Kerkük karayolu trafiğe kapatılmıştı.