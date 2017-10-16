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Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Irak ordusunun Kerkük'te başlattığı operasyonda peşmergeler püskürtülüyor.

16.10.2017 - 10:34
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Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Kerkük operasyonu amacına ulaşıyor. kent merkezine yönelik yapılan ırak ordusu ve Haşdi Şabi destekli operasyonda Kerkük'ün bir çok böglesi ele geçirildi, ilerleşiy sürüyor. Operasyon öncesinde askeri üsler ve petrol kuyularına sahiplik eden peşmerge Güneyde bulunan bölgelere doğru kaçıyor.

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

ÜSLER PEŞMERGEDEN GERİ ALINDI

Petrol sahaları, askeri alanlar ve resmi ofislerin kontrolünü yürüten peşmergelerin geri çekilmesislye Irak ordusu bölgede hakimiyetini sağladı. Tuzhurmatu'dan takviye kuvvetlerin de gelmesiyle bölgede üs oluşturan Irak ordusu Kerkük'te tampon bir bölge oluşturuyor.

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Uluslararası haber ajansları da IKBY'ye yakın kaynaklar da peşmergenin geri çekilmesini doğruladı. Irak ordusu, bundan kısa bir süre önce merkezi hükümete bağlı güçlerin kentin güneyindeki Kuzey Petrol Şirketi'ne ait bir istasyon yakınlarındaki işleme tesisi ve sanayi bölgesinde kontrolü ele aldığını açıkladı.

Ordunun açıklamasında, "Irak güçlerinin ilerlemesi sürüyor" denildi.

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

PEŞMERGEDEN ALINANLARA EL KONULUYOR

Daha önceden Irak ordusuna ait olan tank, zırhlı araç ve mühimmatlar peşmergeler bölgeden kaçınca üsleri ele geçiren Irak ordusuna kaldı. Irak ordusu ve Kerküklüler peşmergenin kaçışını zafer edasıyla kutladı. Halk ve askerler araçların üstüne çıkarak Irak bayrakları salladı.

El konulan zırhlı araçlarla kent merkezinde ilerleyen Irak ordusuna binlerce Kerküklü konvoy yaparak eşlik ediyor.

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

"PKK FAALİYETLERİ SAVAŞ İLANI"

Irak Merkezi Hükümeti operasyondan önce Kerkük'teki PKK falliyetlerini savaş ilanı olarak belirtmiş, bir operasyon başlatacağının sinyallerini vermişti.

Daha önce Barzani PKK varlıklarına karşı olduğunu çok kez açıklamış, ancak geçtiğimiz hafta içinde 3 defa PKK yanlıları Kerkük kent meydanında eylemler gerçekleştirmişti. Bunun açık bir savaş ilanı olduğunu belirten ırak yönetimi Kerküğe operasyon başlattı.

Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

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